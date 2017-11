Compétitions internationales : le RTG sommée de faire du direct !

Le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la diffusion en direct à la RTG des futures compétitions internationales. C’est l’une des conclusions phares issues du conseil des ministres, le jeudi dernier à Conakry.

Une des rares fois que le président lui-même intervient en faveur de la RTG. Il a certes, à la tête du département de la communication, un de ses proches et des pas des moindres. Il s’agit de Rachid Ndiaye dont il porte le nom du père. Ce ministre rompu des médias audiovisuels, de la presse numérique, etc. peine depuis sa nomination, il y a des années, à faire ses marques.

Mais à vrai dire, Rachid Ndiaye s’en fou. Ceci est d’autant plus remarquable que dans la politique générale du gouvernement, seules la RTG et la radio rurale ont bénéficié d’attention. Car, déclare le PM, « le Gouvernement vise un accès pour tous les citoyens à une information de qualité délivrée par des journalistes professionnalisés, respectueux de l’éthique et de la déontologie. » Pour MamadyYoula, « Le gouvernement veillera à renforcer le cadre institutionnel et les infrastructures du Ministère de la communication, à travers notamment le renforcement des sites de diffusion à l’intérieur du pays, ainsi que de l’opérationnalisation du site de diffusion de Kakoulima. »

Avant d’ajouter : « Le gouvernement veillera également à l’amélioration de l’accès des populations aux Médias du service public et au développement des infrastructures de communication audiovisuelle du Ministère.A cet égard, notre ambition est de parvenir également à :la construction de nouvelles stations de la Radio rurale ;au lancement de la station terrienne de la RTG Koloma ; età la modernisation des équipements de production de la RTG Koloma. »

Des mois après, c’est toujours le statu quo à la RTG. En demandant aujourd’hui le direct, Alpha Condé met à l’étroit bien des cadres.

Jeanne Fofana, Kababachir.com