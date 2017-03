Code électoral : Le CNOCS demande à l’INIDH d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle

Dans un courrier daté du 24 février et adressé au président de l’INIDH (Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH), le Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOCS) demande à celle-ci d’introduire un recours devant la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 et suivants de la loi organique L/008/CNT/2011, portant création, attribution et fonctionnement de l’ INIDH.