CNOSCG : Dansa Kourouma veut auditer l’ancien bureau exécutif

Le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne

(CNOSCG) informe tous ses démembrements, Organisations membres,

Partenaires, les médias et l’ensemble des Citoyens, que dans le cadre du

suivi et l’observation des élections législatives de 2012-2013, qu’il avait

bénéficié d’un contrat de subvention de l’Union Européenne relatif à

« l’accompagnement, suivi, contrôle et observation des élections législatives en Guinée ».

Cette subvention avait été accordée sous la mandature de l’ancien Bureau

Exécutif National dirigé par Dr Sissoko Ibrahima Sory, et un rapport

d’audit avait été réalisé par l’Union Européenne pour évaluer la gestion

financière dudit projet.

Suite aux engagements de la nouvelle équipe dirigeante du CNOSCG élue

depuis février 2014, relatifs à transparence sur ce rapport d’audit,

plusieurs démarches ont été menées auprès de l’ensemble des bénéficiaires

et des responsables de la gestion dudit projet, pour recueillir les

informations et faire la lumière sur le dossier.

Dans le cadre de rendre publique le contenu de ce rapport et l’ensemble des

démarches réalisées, le Conseil National des Organisations de la Société

Civile Guinéenne (CNOSCG) a organisé Mardi 26 septembre 2017 une conférence de presse à son siège pour éclairer la lanternes des uns et des autres sur la gestion du fonds de l’Union Européenne, alloué à la Société civile.

Le CNOSCG réitère son engagement à défendre ses valeurs

d’indépendance, d’intégrité, de transparence et surtout de lutte contre

l’impunité.

Pourvu que ça ne soit pas du simple ‘’tape à l’œil’’ !

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com