Citoyenneté : Otis Keira met du sable dans l’atiéké de Gassama

Pour Otis Keira, allié du RPG et grande gueule du parti, la semaine de la citoyenneté organisée par GassamaDiaby, avec l’appui du gouvernement est« un non-sens dans une République, et dans un état de droit. » Alpha Ibrahima Keira dit Otis jette ainsi du sable dans l’atiéké du ministre GassamaDiaby. En sapant ainsi l’ardeur de ce ministre, Otis prouve encore une fois qu’il est un excellent trouble-fête.

Dans une sortie toute aussi insensée, Otis Keira se mue en croc-en-jambe pour livrer Gassama, casser l’élan de celui-ci. Dans ses digressions, cet ex de Conté devenu allié du RPG et jouant les clairons du parti note que la citoyenneté est née de la Loi fondamentale ou de Constitution.C’est un ensemble inaliénable de droits et devoirs de l’individu, dont les violations sont punies par les lois de la République. Du coup, «Il ne s’agit donc pas de règles supplétives ou infra-juridiques, encore moins de règles de convenances sociales.Mais bien, du droit positif, avec toute son effectivité.Si on veut promouvoir la citoyenneté, alors appliquez strictement les lois pénales qui la protègent, au lieu d’entreprendre des actions inutiles et improductives, aux frais de l’état, comme cette semaine d’efforts perdus d’avance. » Un sabotage, pourrait-on dire.

De son côté, GassamaDiaby suit son bonhomme de chemin, imperturbable. Il en est à sa seconde édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP). Cette grande fête se déroulera sur l’ensemble du territoire du 1er au 7 novembre 2017, tel que le prévu par la Loi L/2016/038/AN du 28 juillet 2016. Cette année, le décret présidentiel D/2017/257/PRG/SGG du 27 septembre 2017 a validé le thème suivant : « Un Peuple – Une volonté – Une Nation ». Au cours de la semaine, de nombreux évènements vont se dérouler dans l’ensemble des 33 préfectures du pays autour de cette thématique. Qu’est-ce qui agace vraiment Otis Keira ?

Jeanne Fofana, Kababachir.com