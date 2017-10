Circulation automobile : les consignes bancales d’Alpha !

Monsieur le Président de la République a invité le Ministre en charge de la Sécurité à diligenter de toute urgence les mesures appropriées pour faciliter la circulation automobile et libérer les emprises sur la voie publique à Conakry. C’est l’une des recommandations issues d’une rencontre entre Alpha Condé et son gouvernement, la semaine dernière. Une rengaine pourrait-on dire !

En effet, Conakry est la capitale la plus engorgée de l’Ouest africain. Cet aspect hideux, ajouté aux routes cabossées, impraticables à toutes saisons et jonchées d’immondices aux odeurs pestilentielles ne semble point émouvoir le premier magistrat du pays, encore moins le premier citoyen de la Ville de Conakry qui se trouve être le Gouverneur Mathurin Bangoura. Les Filets sociaux, à travers l’Union européenne ont englouti des millions GNF pour décaper des routes de certains quartiers, colmater des fossés saisonniers et curer des caniveaux, etc.

En parcourant ces lieux, on se demande bien si ces dites routes ont connu le moindre coup de pioche. Les abords des routes et artères principales sont meublés de vieux engins soient accidentés et abandonnés, soient parqués à défaut d’un autre lieu mieux indiqués. Le phénomène obstrue gravement les routes embouteillées de Conakry. En demandant à la Sécurité routière de s’occuper de ce phénomène, Alpha Condé revient sur la rengaine : inviter à faire des travaux, mais sans budget, sans équipement, parfois sans qualification. Une invitation bancale en somme qui pourrait bien faire pouffer de rire le ministre Kabélé Camara.

Comme quoi, les consignes bancales d’Alpha Condé resteront longtemps au stade de projets. C’est déjà connu !

Jeanne Fofana, Kababachir.com