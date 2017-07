Cet appel de Doussou Condé à Dalein Diallo

Il est esseulé, abandonné, pestiféré, traité de tous les noms. Dalein Diallo n’est plus confortable au poste. Ses pairs de l’opposition républicaine, les derniers loyaux, après des années durant ont eux aussi quitté le navire Dalein. Ou en tout cas, c’est tout comme. Aujourd’hui, c’est Doussou Condé qui lance un appel au chef de file de l’opposition. Une façon de tenter de sauver ce qui peut l’être et miser sur l’alternance 2020.

Extrait : « Moi, je pense qu’avec la division de l’opposition M. Alpha Condé a gagné, il l’avait promis malheureusement ils sont tombés dans le piège. Donc l’opposition a intérêt de dialoguer, à s’entendre, sinon c’est la catastrophe pour la population guinéenne. D’ailleurs je lance un message à mon frère Cellou Dalein Diallo, il n’a qu’à avoir le dos large, il n’a qu’à partir chercher tous ces gens, ils n’ont qu’à s’expliquer, peut-être ils vont trouver une solution. En tout cas je refuse qu’ils se découragent, ne vous découragez pas, unissez-vous pour ce peuple. M. Condé est passé là où vous êtes aujourd’hui, et finalement il se retrouve à la présidence parce que c’était son objectif. »

Cet appel pourra-t-il mettre un terme à une querelle d’égos entre Dalein Diallo et les autres ? En tout cas, Doussou Condé exprime son souhait : « Je voudrais que l’opposition dans leur totalité mette dans leurs têtes, qu’il n’y aura qu’un seul président, qu’est-ce qui va rendre cela possible, c’est l’entente. M. Alpha Condé a promis qu’il va s’occuper de vous, et il s’est occupé de vous mais puisque ce n’est pas un Dieu, c’est un être humain, donc réveillez-vous pour être au diapason, pour être dans le concert des grandes nations. Voilà ce que je vous demande pour l’amour du peuple de Guinée. »

Celui qui a à tout y gagner c’est bien Dalein Diallo, les autres, cherchent juste une adresse, une chute. Mais, à chacun sa volonté, à chacun son rêve !

Jeanne Fofana, Kababachir.com