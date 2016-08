Centre Islamique-Donka: Des pèlerins sollicitent l’arbitrage du président de la République

Dans l’attente depuis près de 5 jours au Centre Islamique de Donka, Commune urbaine de Dixinn à Conakry, des pèlerins guinéens, en route pour les lieux Saints de la Mecque (Arabie Saoudite), commencent à s’impatienter et sollicitent vivement l’arbitrage du président de la République, Pr Alpha Condé.

Rencontrés jeudi, matin dans les couloirs du Centre Islamique de Donka, principal point de ralliement, certains pèlerins qui ont requis l’anonymat, nous ont confié : « Incroyable mais vrai, nous sommes-là depuis 5 jours. Nous sommes cloitrés comme des prisonniers. Ce jeudi, si nous ne sommes pas fixés sur notre sort d’ici 13 heures 30 mn, nous allons bloquer la route Donka-Dixinn pour nous faire entendre.

Depuis 3 jours, nous n’avons pas d’informations fiables par rapport à nos passeports. On ne peut pas payer l’argent et accepter de souffrir de cette manière, cela est injuste de la part de la Ligue Islamique».

S’exprimant sur la même situation qui perdure, certains pèlerins témoignent : «Ici, on passe la nuit en plein air, sur les chaises, tables et sur les bancs surtout, en cette saison de pluies. Or, nous avons payé à la Ligue islamique la totalité de l’argent qu’on devrait payer. Nous passons toute la journée assis. C’est ce qui fait que la plupart des femmes ont des pieds légèrement enflés».

En attendant de trouver une solution à leurs difficultés, la plupart des pèlerins qui passent la nuit à la belle étoile, se nourrissent de l’arachide, de galettes ou du pain garni du beurre ou de la mayonnaise.

Au centre islamique de Donka, au-delà des 24 kg accordés par la Compagnie, le pesage d’un (1) kg de colis se négocie à 25.000 francs guinéens avec ‘’Dounia Voyages’’, l’une des agences de voyages de la place.

Au même moment, un (1) plat de riz s’achète entre 10, 15 et 20.000 francs guinéens. Des mets qui ne donnent pas satisfaction aux acheteurs. L’idéal pour bon nombre, est de remplir le ventre pour tenir la journée.

Mamadouba Camara, www.Kababachir.com