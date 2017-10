CENI : un nouveau commissaire prête serment

Le nouveau commissaire de la CENI désigné par le RPG-ARC-en-ciel, a prêté serment ce mardi 10 octobre devant la Cour Constitutionnelle.

Aly Bocar Samoura a remplacé feu Maxime Koïvogui, décédé en novembre 2016.

Devant les membres de la Cour Constitutionnelle, le nouveau commissaire de la CENI a déclaré :

«Moi, Samoura Aly Bocar, je jure sur l’honneur de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de la CENI, de n’obéir qu’à la seule autorité de la Loi, de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, la neutralité, la transparence et à l’impartialité de la CENI, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la Loi ».

Cette prestation de serment intervient peu après l’annonce par la CENI, de la date du 04 février 2018 pour la tenue des élections locales.

Mariam Diallo, Kababachir.com