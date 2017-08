Cas Siaka Barry : pourquoi s’agite-on au RPG ?

C’est certainement Alpha Condé qui intimé ses clairons à inscrire sur l’ordre du jour le cas Siaka Barry débarqué et … appelé à d’autres fonctions. En effet, l’assemblée générale ordinaire du RPG s’est focalisé sur spécialement su cet ex ministre des Sports. Des tirs croisés, des pics, des menaces à peine voilées, etc., tout a été dit, analysé, orienté. Le RPG s’agite à cause d’un ministre dégommé. Très inédit vraiment. Les pyromanes se sont relayés et chacun a dit ce qu’il a voulu certains ont décalé les attaques.

« Un ministre ne doit pas parler politique. Mais si un ministre ne parle pas politique, est-ce qu’il va parler ? Le rôle d’un ministre c’est de traduire la politique du chef de l’Etat. Et pour cela, il doit être un militant engagé et convaincu, sur qui on peut compter à tout moment. On n’a pas besoin des ministres qui sont au gouvernement pour en profiter. Donc le Pr Alpha Condé a eu raison de choisir les cadres qu’il vient de nommer et je demande à tous les militants du RPG Arc-en-ciel de se lever comme un seul homme pour soutenir ces cadres afin qu’ils réussissent dans leurs missions dans l’intérêt de la Guinée et dans l’intérêt du RPG Arc-en-ciel », peste Hady Barry, celui qui rêvassait de pousser à la sortie Makalé Camara et de prendre la place de celle-ci.

Mais mal en prit. Alpha Condé lui parachuté un autre diplomate très chevronné qui pourrait avaler l’impénitent secrétaire général des Affaires étrangères. Les jours à venir on sera édifié car, Hady sera obligé de changer de fusil d’épaule. Mamadi n’est pas Makalé. Hady est d’ailleurs en train de prendre le pouls pour échapper à toutes velléités pouvant nuire à sa carrière. Pour déjà donner l’impression qu’il est bien coté, il envoie des pics à Siaka. A sa suite, Keira Otis revient avant les bourdes de Bantama, tard le soir du dimanche, à Lambanyi. Ici, Siaka, là-bas, Siaka. Ce « Camarade jeune » semble bien perturber le sommeil des RPGistes. On s’agite pour rien.

Jeanne Fofana, Kababachir.com