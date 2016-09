CAN-U17 : Le Syli cadet bat le Sénégal 1-0

En déplacement samedi à Dakar au compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorique, prévue en 2017 à Madagascar, le Syli national cadet a battu son homologue sénégalais sur le score d’un but à zéro, samedi 17 septembre au stade Demba Diop de Dakar. Une courte victoire, mais une victoire quant même qui permettre aux cadets guinéens d’être en avance sur son adversaire, en attendant le match retour prévu dans deux semaines à Conakry.

L’unique but de la rencontre a été marqué inscrit à la 26ème minute de jeu par l’intermédiaire d’Ismaël Traoré, suite à un corner.

Après cette victoire à l’extérieur, le Syli national cadet est à un pas de la qualification pour la phase finale. Mais il va falloir confirmer cette qualification au match prévu le 02 octobre à Conakry.

Dans sa réaction après match, le sélectionneur du Syli cadet s’est réjoui de la performance de ses joueurs. Souleymane Camara ‘’Abedi’’ dira tout simplement : « Nous avons étudié l’adversaire. On s’est concentré sur la condition physique et technique. On a procédé par des contres au départ pour faire douter l’équipe adverse. Cela a marché pendant 15 minutes. Nous avons ensuite poussé plus haut et cela a payé » explique-t-il.

Par ailleurs, Souleymane Camara ‘’Abedi’’ appelle ses joueurs à la vigilance lors du match retour, car selon lui, rien n’est gagné à l’avance, il y a encore du chemin à parcourir, car il reste encore 50 % pour décrocher le ticket de qualification.

« Je pense que c’est une grande satisfaction pour nous et je félicite beaucoup les jeunes qui ont eu la volonté de pousser jusqu’au bout (…) C’est un match piège. C’est à nous d’être prudents et chercher à garder ce résultat (…) Nous avons fait 50% du chemin vers la qualification », a –t-il souligné.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com