CAN 2017 : les Lions indomptables, nouveaux rois d’Afrique !

Menés à la mi-temps face à l’Egypte, les Camerounais sont parvenus à s’imposer (2-1) et à remporter la cinquième CAN de leur histoire. Cette CAN 2017 prend un malin plaisir à se jouer des idées reçues. Peu d’observateurs attendaient l’Egypte et le Cameroun en finale et peu misaient sur les Lions indomptables, déjà battus à deux reprises par les Pharaons en finale (1986, 2008). Mais ce dimanche soir, dans un stade de Libreville dont les 38 000 spectateurs étaient largement acquis à leur cause, les Camerounais sont parvenus au bout du suspense à s’imposer (2-1) et remporter la cinquième CAN de leur histoire. Il a fallu attendre la 89e min et une reprise puissante d’Aboubakar, son premier but dans la compétition, pour faire lever les Camerounais (2-1). Retour sur un match complètement fou où les Lions indomptables n’ont jamais rien lâché.

Elneny, le but de la libération

En début de match, malgré une première frappe de Said (2e), les Camerounais donnent la sensation d’avoir bien débuté la rencontre. Fai obtient un coup-franc (4e), Bassogog tente sa chance à deux reprises (7e, 13e) et Moukandjo est repris par Hamed. Si les Egyptiens semblent gênés par le pressing haut de leurs adversaires, ils parviennent à s’en défaire. Salah trouve un espace dans la surface de réparation et sert Elneny dans la surface de réparation.

Ce dernier tente sa chance au premier poteau et trompe Ondoa (1-0, 22e). Un peu plus tard, nouveau coup dur pour le Cameroun : Teikeu se blesse après un choc avec Warda (25e). Il finit par céder sa place à Nkoulou (31e). Les Lions indomptables sont passés proches du K.O en fin de première mi-temps mais Ondoa a réussi à reprendre le ballon dans les pieds de Salah (43e).

Nkoulou avait montré la voie

A la reprise du jeu, les Camerounais tentent d’accélérer le rythme et multiplient les centres, sans réussite. Mais en faisant preuve de patience, ils sont finalement récompensés grâce à un centre de Moukandgo – son premier du match – qui permet à Nkoulou de placer une tête dans les cages égyptiennes (1-1, 59e). Les Lions indomptables ont le vent en poupe à l’image de Moukandjo qui tente sa chance à plusieurs reprises (68e, 70e), dont une frappe puissante (78e). Mais la solution viendra du talent d’Aboubakar, rentré en jeu au cours de cette seconde mi-temps. Sa reprise ne laisse aucune chance à El-Hadary (2-1, 89e). Mieux, il permet enfin de faire trembler les travées de Libreville. Les Camerounais peuvent enfin exulter, eux qui n’avait pas remporté la CAN depuis quinze ans !

Les Lions indomptables auront tout le temps pour savourer ce titre, d’autant que dans deux ans, ce sera sur leurs terres que se déroulera la 32e CAN de l’histoire. L’ensemble des équipes africaines débuteront les éliminatoires dès juin prochain avec notamment Cameroun-Maroc et Tunisie-Egypte. A noter, qu’en août se poursuivra les qualifications pour une autre compétition : la Coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie.

