Des cadres du RPG nuitamment chez Dalein ?

Des rumeurs persistantes font état des visites intempestives de cadres du RPG, parti au pouvoir, au domicile du principal opposant d’Alpha Condé. Nuitamment, ces visiteurs arrivent pour prêter allégeance à celui dont les portes de Sékhoutouréya pourraient s’ouvrir, selon des calculs politiciens, en 2020.

Du moins, si la fameuse modification constitutionnelle tant souhaitée par des militants du RPG n’aura pas lieu dans des conditions les plus rocambolesques. Comment sont perçues aujourd’hui ses visites de cadres du RPG chez Dalein Diallo ? Youssouf Camara de l’UFDG, invité, jeudi matin d’une radio locale estime tout simplement que le comportement de ces cadres trouve leur motivation dans la gestion chaotique et la navigation à vue d’Alpha Condé. « C’est parce que le Titanic RPG a chaviré », lâche-t-il avant de rappeler que mêmes les assemblées générales ordinaires du RPG ne se tiennent plus.

Il reviendra sur les différentes revendications effectuées par la base du parti. C’est entre autres : la concentration du pouvoir à Sékhoutouréya, la non-organisation du Congrès depuis 25 ans, la promotion des cadres par copinage. Pour l’UFDG, l’hémorragie en cours s’explique par cela.

En clair, certains cadres ont compris le blocage et ont vu le positionnement du leader de l’UFDG. Il ne reste plus qu’à savoir si ce n’est pas une grosse erreur d’appréciation.

Jeanne Fofana, Kababachir.com