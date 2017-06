Bulletins de paie : la dématérialisation avant avril 2018 !

Le ministre du Budget trouve une véritable faille pour réduire les dépenses. C’est ainsi qu’au cours du conseil des ministres du jeudi dernier à Conakry, il a fait une communication relative à la dématérialisation des bulletins de paie du personnel de la Fonction publique.

Selon Mohamed Lamine Doumbouya, la dématérialisation des bulletins de paie des salariés de l’Etat peut être envisagée comme un projet à la fois moderne, économique et commode. En cause : la production des bulletins de paie, les frais de maintenance des équipements techniques ainsi que les frais d’acheminement des documents engendrent les coûts élevés. Les bulletins sont imprimés pour 100 000 fonctionnaires avec un coût mensuel estimé à 800 GNF par bulletin. Certainement, ce trou de dépense comblé, maitrisé constituait jusque-là un rempart d’enrichissement illicite pour des petits malins tapis dans l’administration.

Dorénavant, explique le ministre du Budget, la dématérialisation des bulletins de paie s’inscrit dans le cadre de la révolution technologique en cours ; elle offre la possibilité à tous les travailleurs de la fonction publique, à partir d’un poste connecté à l’internet (ordinateur, smartphone ou autres) et de leurs identifiants personnels de pouvoir accéder directement à leurs bulletins de paie. Selon le ministre, pour assurer la protection et la confidentialité de l’information salariale, un espace sécurisé sera dédié à chaque fonctionnaire et accessible seulement au moyen de ses informations strictement personnelles : un identifiant ; le numéro matricule ; la date de naissance ; un mot de passe. Une phase d’expérimentation ciblera les « fonctionnaires titulaires. L’opération sera effective à partir du 1er avril 2018. Il reste que le ministre n’a pas indiqué le nombre de milliards ainsi sauvés avec cette dématérialisation.

Jeanne Fofana, Kababachir.com