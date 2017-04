Boké:ouverture ce lundi, du Conseil Administratif Préfectoral dans la préfecture

Le traditionnel Conseil Administratif Préfectoral (CAP), instance suprême de décisions,a ouvert ses travaux lundi, 03 Avril 2017, à l’Hôtel ‘’Le Palmier’’ situé dans la Commune Urbaine (CU) de la préfecture de Boké.

La cérémonie était présidée par le Gouverneur de la Région Administrative (RA) de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Lohalamou.

C’était en présence des Sous-préfets, Maires des communes rurales, les présidents des délégations spéciales, cadres de l’Administration déconcentrée, acteurs de la Société Civile, ONG, représentants des partis politiques, les députés de Boké à l’Assemblée nationale, la Chambre régionale d’Agriculture, des forces de défense et de sécurité ainsi que lesreprésentants des Sociétés minières.

Dans son discours d’orientation, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a estimé que mettre en placeune commission de contrôle et du suivi périodique au niveau des recouvrements, trouver des mécanismes appropriés permettent d’éviter l’évasion fiscale et d’améliorer la Gouvernance locale dans les collectivités de sa juridiction géopolitique.

Il a, par ailleurs, exhorté les sociétés minières évoluant à Boké, à prioriser l’emploi de la main d’œuvre locale, la construction de forages, de postes de santé et le reboisement des carrières pour soulager les populations des zones impactées.

De leurs côtés, les députés MamadoubaTawel Camara et Abdoulaye Sylla ont sollicité auprès des entreprises minières,un certain nombre de sacrifices par rapport à la protection de l’environnement et les têtes de sources en voie de dégradation avancée dans leur localité.

Présidant les travaux, le gouverneur de la Région Administrative (RA) de Boké, général de brigade,Siba Sévérin Lohalamou a invité les participants à être prospectifs en discutant à fond, des problèmes qui, selon lui, minent le développement de sa sphère politique.

A noter que la première journée du CAP est consacrée aux présentations des situations financières permettant de faire un diagnostic réel dans les communes rurales et urbainede la préfecture de Boké.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké