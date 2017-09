Boké: Une Union pour le soutien des actions du Président Alpha Condé

Les membres de l’Union pour la paix et l’émergence de Kakandé (UPEK) étaient ce mardi, 05 septembre 2017, chez le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya avec pour objectif de présenter les membres de la structure à l’autorité préfectorale.

Interrogé au sortir de la salle, le président de l’UPEK, Almamy Mohamed Diané a précisé que sa structure a pour ambition de promouvoir le développement socioéconomique de Boké dans la paix, l’harmonie sociale, créer un cadre de cohabitation pacifique entre les fils de l’Etat, les sociétés minières et les communautés.

Une manière de soutenir les actions de développement du Président de la République, Pr Alpha Condé.

De son côté, l’inspecteur régional des affaires religieuses, El Hadj Mohamed Wakil Yattara a réitéré la disponibilité des leaders religieux pour la réussite de l’UPEK dans son projet ambitieux, celui de rassembler les 14 ethnies de la localité autour d’un idéal.

En réponse, le préfet, Mohamed Lamine Doumbouya a souligné :

«Vous êtes dans la dynamique du Changement prôné par le Chef de l’Etat qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Vous devez œuvrer pour mériter cette place de choix. En tout cas, l’apport des autorités que nous sommes, ne souffrira d’aucune entorse pour mener à bien cette union pleine de personnes responsables et sages. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous, en toute circonstance. Et le message arrivera à destination. On est ensemble…»

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké