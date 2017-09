Boké: La SMB paie plus de 3 milliards GNF aux riverains de la 1ère piste du projet d’AMR

Dans le cadre du respect du Code de l’Environnement prévu dans le plan de gestion environnemental et social, la Société Minière de Boké (SMB) a payé vendredi, 08 septembre 2017, un montant de 3 milliards 234 millions 246.000 GNF aux communautés de Lansanaya, Taloglog Samanya dans le district de Djoumaya et celle de Taloglog Kandoura, district de Guilléré, impactées par la construction de la 1ère piste minière du projet ‘’Alliance Minière Responsable (AMR)’’.

Les opérations de payement du montant de compensation par chèque, s’est déroulée en présence des autorités locales, d’un huissier de justice, l’observatoire national de la République de Guinée (ONRG) et les représentants de la SMB.

Selon le chargé des opérations au niveau de la société AMR, Philippe Kister, cette journée est consacrée uniquement au payement de compensation destinée aux communautés ayant été impactées par la construction de la route minière sur le permis d’AMR.

Dans sa communication, le responsable du volet communautaire, Moussa Thiam, a invité les bénéficiaires à se lancer dans l’exercice des activités génératrices de revenus et, à l’ouverture des comptes bancaires pour sécuriser leurs fonds de manière rationnelle.

A noter que les bénéficiaires, munis de leurs sacs et de leurs pièces d’identité, ont investi tôt les lieux pour se procurer de leurs dus.

« Nous sommes satisfaits des responsables de la SMB et ceux d’AMR pour avoir honoré leur engagement vis-à-vis des communautés que nous sommes. En plus, nous sommes persuadés que la cohabitation pacifique et le partenariat gagnant-gagnant vont demeurer dans l’intérêt des deux parties…», s’est exprimé Niaïssa Diouldé, le représentant de la communauté Taloglog Kandoura qui a bénéficié de 675 millions, 970 mille de francs guinéens.

A travers ce geste, les responsables des sociétés SMB et AMR renouent la confiance avec les communautés de leurs sites d’interventions.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké