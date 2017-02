Boké: Restitution sur le projet ‘’appui à l’amélioration de la Gouvernance des redevances minières (AGREM)’’

Le Fonds d’équipements des Nations Unies (FENU), en collaboration avec la Charente Maritime Coopération (CMC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a procédé vendredi, 10 février 2017, à la restitution des travaux de la mission d’exploration autour du projet dénommé : ‘’appui à l’amélioration de la Gouvernance des redevances minières (AGREM)’’ dans les communes des préfectures de Boffa et Boké.

L’objectif recherché par les initiateurs du projet est de favoriser des pratiques équitables, transparentes et responsables dans la gestion des redevances minières pour un développement durable et inclusif dans les collectivités des préfectures de Boké et Boffa.

C’est le Secrétaire Général Chargé des Collectivités Décentralisées de Boké, Jean Béavogui qui a présidé la cérémonie, en présence des sous-préfets, Maires des Communes Rurales et Urbaines, cadres des services déconcentrés, chargés des relations communautaires des Sociétés minières évoluant dans les préfectures de Boffa et Boké.

Dans son allocution, le Coordinateur de la Charente Maritime Coopération, François Fougère a indiqué que le présent projet permet d’appuyer le gouvernement guinéen et les élus locaux dans la recherche d’une plus grande équité et de transparence dans la gestion des ressources financières générées par les industries extractives.

Par ailleurs, il a invité les acteurs locaux à jouer correctement leur partition dans le cadre de la responsabilité sociétale, à promouvoir la communication, la concertation périodique, la planification des dépenses pour capitaliser les redevances locales.

A la cérémonie, le Secrétaire Général Chargé des Collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui a exprimé la satisfaction des autorités locales quant à la valorisation des taxes et redevances provenant des entreprises minières pour participer au développement socio-économique des collectivités locales, outils d’une croissance durable.

Plus loin, le Général des collectivités a sollicité l’implication effective des responsables des communes rurales dans la production d’un document prenant en compte les préoccupations majeures des communautés impactées.

Pendant que les communautés réclament l’employabilité de la main d’œuvre locale, les 70% des étudiants du centre de formation professionnelle (CFP) de Boké, viennent de la Région forestière, selon le coordinateur du PNUD, Carlos Hernandez Barry.

Faut-il rappeler que la Charente Maritime Coopération, est un programme de coopération décentralisée basée à Boffa depuis 1992. Elle intervient dans quatre (04) volets d’actions à savoir, appui aux collectivités locales (ACL), le volet sel solaire qui accompagne les coopératives dans la production du sel solaire, le volet hydraulique pour la construction et la réhabilitation de forages et le Groupement d’Entretien de pistes Rurales (GEPR).

Mamadouba Camara, www.kababachir.com