Boké: Remise des matériels d’assainissement aux trois ONG d’assainissement de la CU

La Société United Mining Supply (UMS) vient d’offrir un important lot de matériels d’assainissement composé de 15 brouettes, 15 pèles et trois cartons de cache-nez aux ONG notamment, l’Association FENTENYI (propreté), Femmes et jeunes volontaires pour le développement (FJVD) et l’association des jeunes pour le développement durable (AJDD) évoluant volontairement dans l’assainissement de la commune urbaine (CU) de la préfecture de Boké.

La cérémonie de remise du don s’est déroulée jeudi, 15 juin 2017 dans les locaux de la Mairie située au quartier Koulifnaya dans la Commune urbaine de Boké.

A la cérémonie, le Secrétaire général (SG) de la Commune, El Hadj Nouhan Kaba, a invité les heureux récipiendaires à l’entretien quotidien et à l’utilisation judicieuse des matériels, fruit d’une sincère coopération entre la Commune Urbaine de Boké et la société donatrice.

Il a, par ailleurs, demandé aux autres entreprises minières à emboîter le pas à l’UMS pour aider son institution à préserver la santé publique surtout, en cette période de grandes pluies.

A cœur joyeux, les bénéficiaires ont tour à tour exprimé leur volonté d’accompagner avec ou sans rien, les autorités communales dans la bataille contre les tas d’immondices qui déjà, jonchent certaines artères principales de la ville.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké