Boké: Le préfet rencontre les jeunes de la commune urbaine

Le nouveau préfet de Boké, Aboubacar M’Bop Camara en compagnie des honorables députés, Abdoulaye Sylla et MamadoubaTawel Camara et des conseillers communaux, a conféré cet après-midi du jeudi, 28 septembre 2017, avec les jeunes de la commune urbaine (CU) de la préfecture de Boké.

Cette rencontre premier du genre, avait pour objectif d’écouter, échanger et de recueillir la perception de l’ensemble des jeunes des quinze (15) quartiers autour de leurs préoccupations majeures.

Accueillant la délégation, le directeur régional de jeunesse de Boké, Mamadou Saliou Camara a demandé aux jeunes de s’unir pour accompagner le préfet qui, selon lui, a de l’expertise pour faire rayonner la préfecture de Boké, vitrine des cinq (05) préfectures de la Région.

Par la voix de leur porte-parole, Ba Sékou Dramé, la jeunesse de Boké réclame l’emploi des jeunes, la réalisation d’une route contournant le centre-ville, la desserte en eau potable et en électricité, la réalisation d’un micro barrage sur le fleuve Kogong, la redynamisation des bureaux de jeunesse et de la commission de réflexion et de suivi.

Pour certains participants à la concertation qu’il faille placer des files de Boké au niveau des ressources humaines des sociétés minières pour éviter de frustrer les natifs de la localité.

Pour d’autres, il faut aussi équiper le centre de formation professionnelle (CFP) de Boké pour assurer une formation de qualité aux jeunes en quête d’emploi.

En réponse, le préfet, Aboubacar M’Bop Camara s’est félicité de la réussite de cette première concertation avant de tendre la main aux jeunes qui, selon lui, constituent les forces motrices d’un développement durable et harmonieux.

Il a, par ailleurs, promis de transmettre les doléances posées par la jeunesse à qui de droit pour des dispositions utiles.

Dans les jours à venir, M. Camara entend entretenir les femmes autour de leurs priorités en matière du développement durable de sa juridiction géopolitique.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké