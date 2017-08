Boké: Ouverture d’un atelier de formation des agents recenseurs et lancement du recensement des artisans de la Région

Un atelier de formation des agents recenseurs et lancement du recensement des artisans a été lancé vendredi, 11 août 2017 dans la Région administrative (RA) de Boké avec pour objectif, identifier, repérer et mettre à niveau les maîtres d’ateliers, de couture, de soudure dans le cadre de perfectionnement et la réforme de l’apprentissage rénové.

La rencontre est initiée par la Fédération nationale des artisans de Guinée (FENAG), en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail (MET-FPET ainsi que celui de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’artisanat (MHTA).

Les participants à cet atelier financé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Office national de formation et du perfectionnement professionnel (ONFPP), regroupe les artisans des cinq préfectures que compte la Région de Boké.

Ouvrant les travaux, le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé s’est réjoui de la tenue de cette rencontre avant de réitérer la disponibilité des autorités locales à accompagner l’initiative visant à rendre les artisans locaux compétitifs et vendables sur le marché international.

Dans son discours, le président de la FENAG, El Boubacar Fofana a estimé que doter les artisans guinéens de la formation de qualité permet non seulement l’amélioration de la qualité de leurs prestations mais aussi, mettre un terme à l’importation des mains d’œuvres. Ceci, dit-il, pour tirer la jeunesse guinéenne du chômage.

A souligner que cette première phase permet à la FENAG de travailler conséquemment sur le projet de réforme de l’apprentissage activé en vue de contribuer à l’amélioration quotidienne des revenus de la population et les utilisateurs des prestations artisans locaux.

Plus loin, M. Fofana a rendu un vibrant hommage au président de la République, Pr Alpha Condé qui, selon lui, attache du prix à la qualification des artisans sur l’ensemble du territoire national.

Bref, le projet vise la dotation des artisans qualifiés des attestations et diplômes à l’image de leurs homologues de la sous-région Ouest africaine.

Mamadouba Camara, Correspondant Kababachir.com à Boké