Boké: Le nouveau préfet a pris fonction

Le nouveau préfet de la préfecture de Boké, Aboubacar M’Bop Camara a été installé dans ses nouvelles fonctions vendredi, 22 septembre 2017, par le gouverneur de la Région administrative (RA), général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou.

La cérémonie de passation de service a mobilisé outre, les autorités régionale et communale, les cadres des services régionaux et préfectoraux, représentants des services de défense et de sécurité ainsi que connaissances et collaborateurs des préfets sortant et entrant.

Dans son discours d’adieu, le préfet sortant, Mohamed Lamine Doumbouya, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Pr Alpha Condé qui lui a permis d’apporter sa contribution au renforcement de la paix, de la cohésion sociale, de l’unité développement de la Guinée.

Saluant l’hospitalité de la population de Boké, M. Doubouya a invité son successeur à la mise en œuvre d’un projet lié à l’énergie solaire pour améliorer la desserte en électricité dans la localité.

Financé par une ONG allemande à hauteur de 80 millions d’euros, le projet en question sera réalisé sur une superficie de 60 ha, selon le préfet sortant qui a présenté ses excuses à tous les collaborateurs de l’Administration publique.

Remerciant le Chef de l’Etat pour sa nomination, le tout nouveau préfet de Boké, Aboubacar M’Bôp Camara a déclaré : « Administrer Boké, est une tâche difficile…»

C’est pourquoi, il a inscrit en tête de ses priorités, le développement participatif, l’amélioration des conditions de vie de ses administrés,l’organisation des forums pour recueillir les attentes des communautés vivant dans les collectivités, la convergence d’idées, le renforcement de la paix, de l’unité et la cohésion sociale entre les fils de la localité.

A la cérémonie, le Gouverneur de la RA, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamoua d’abord présenté ses condoléances aux familles éplorées.

Il a, ensuite, indiqué :

« En ce moment chargé d’émotions, le préfet sortant, pendant 3 ans, a réussi à imprimer une dynamique et des méthodes de gestion bien rodées…»

Il a enfin, réitéré la volonté et la disponibilité des cadres régionaux et préfectoraux qui, selon lui, sont dévoués à accompagner la nouvelle équipe dirigeante.

Bref, la fin de la cérémonie a été marquée par la signature des actes de la passation, l’installation du préfet entrant et la remise des attributs de l’Etat.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à boké