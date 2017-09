Boké: Manifestants et les agents de sécurité observent une pause depuis hier vendredi

Depuis hier vendredi, 15 septembre 2017, les manifestants et les agents des services de sécurité s’abstiennent des affrontements et violences réciproques. C’est le résultat d’une réunion secrète entre les sages et les manifestants qui n’entendent pas désarmer.

Les barrages. Ils sont toujours maintenus et soigneusement gardés par des jeunes. Ceci, apprend-on, jusqu’à l’arrivée du courant.

C’est pourquoi, le bilan par rapport au nombre de blessés et autres, n’a pas évolué.

Ce matin donc, la ville est un peu, en animation paisible.

Aux dernières, trois (03) groupes offerts par une des sociétés de la place seraient en route Boké. Ceci, pour finir définitivement avec cette histoire du délestage à Kakandé (autre appellation de la préfecture de Boké).

Attendons de voir…

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké