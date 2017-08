Boké: Lancement du projet d’assainissement de la ville, la Société ‘’OURKY SARLU’’ fait son entrée !!!

Annoncée il y a une semaine, la Société OURKY SARLU et Conakry SWISS CLEAN, en collaboration avec la Commune Urbaine de Boké, a procédé jeudi, 24 août 2017, au lancement officiel des opérations du projet d’assainissement de la préfecture de Boké.

Objectif, promouvoir l’action ‘’Boké, ville propre, Boké, phare de la Guinée..’’

Ce lancement fait suite à un partenariat signé entre la société citée plus haut et la commune urbaine de Boké. La durée du projet est de 3 ans renouvelables a-t-on fait savoir au cours de la cérémonie.

Pour cette première phase, la Société à Responsabilité Limité (SARL), a mise à la disposition des trois (03) ONG d’assainissement, 160 cartons de sacs biodégradables, 30 bottes, 10 brouettes, 10 râteaux, 15 pèles, 30 paires de gants, 26 gilets, 05 fourchette et 02 camions poubelles dont les capacités se chiffrent à 10 m3 chacun.

Dans sa communication, Alpha Amadou Barry, actionnaire de la société OURKY SARLU, a déclaré que l’ambition de son institution spécialisée dans la pré-collecte, la collecte et l’achat réside également, dans la transformation des déchets plastiques et ménagers pour des besoins utiles à l’agriculture et à l’énergie.

De par la voix de leur porte-parole, Ousmane Chérif Diallo les ONG volontaires ont réitéré leur détermination quant à l’accompagnement de l’autorité communale dans l’assainissement de la ville.

Pour sa part, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a salué le noyé des femmes qui, selon lui, œuvrent pour la salubrité de la commune urbaine de Boké.

Il a, par ailleurs, invité les femmes et jeunes de sa juridiction géopolitique, à promouvoir le patriotisme, la paix, l’unité, la cohésion pour attirer plus de partenaires vers la préfecture de Boké.

Lançant les activités de la Société OURKY SARLU, le Gouverneur de la Région administrative de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou a indiqué qu’au-delà des chants, des danses et folklore, les élus locaux doivent faire preuve de rigueur et de bon exemple pour mériter la confiance des investisseurs étrangers comme OURKY SARLU.

D’après le Gouverneur, il y a un lien entre la salubrité, la santé et le développement.

A noter que OURKY porte le nom d’un des villages de la préfecture de Dalaba (Moyenne Guinée), ville natale du PDG de la Société en provenance de Suisse.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké