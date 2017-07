Boké: Encore des jets de pierres sur des camions de GAC à Koulifanya, le préfet interpelle les chefs de quartiers et notabilités

Pendant que les notabilités se battent auprès des autorités administratives pour la libération des 15 jeunes de Bolonthio et Dabiss détenus à la prison civile, pendant que la préfecture de Boké fait l’objet de convoitise chez les promoteurs miniers étrangers, des jeunes ont encore lancé des pierres dans la nuit du jeudi, 27 juillet 2017, sur des camions de la Société Global Alumina Corporation (GAC) transportant la bauxite.

L’acte s’est passé au quartier Koulifanya, commune urbaine de la préfecture de Boké.

Face à ces velléités, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a interpellé les Chefs de quartiers, présidents des districts et notabilités qui, selon lui, doivent s’impliquer dans le renforcement des séances de sensibilisation des jeunes dont les esprits s’échauffent dans la Cité.

S’adressant aux pères et mères de familles, M. Doumbouya a indiqué :

«Hier nuit, pendant qu’on se bat pour la libération des jeunes détenus à la Prison Civile, il y a encore des velléités. C’est pourquoi, j’interpelle les Chefs de quartiers, présidents des districts, les jeunes, les femmes et les sages à s’impliquer fortement dans la sensibilisation quotidienne des jeunes pour préserver la paix, la quiétude sociales dans notre préfecture convoitée par des sociétés minières et investisseurs étrangers.»

Poursuivant son intervention, M. Doumbouya a invité les animateurs des émissions radiophoniques à ne pas mettre l’huile sur le feu, envenimer la situation ou contribuer à la déstabilisation de la ville.

Selon lui, «consolider la paix et la quiétude sociale ici, c’est à l’avantage de la préfecture de Boké et ses fils. C’est dans la paix et l’unité qu’on peut développer Boké. En tout cas, quand on aime sa patrie, on joue toujours à l’apaisement, à sa promotion pour ne pas saper les efforts du gouvernement et ses partenaires…»

L’heure est à la coordination des efforts et à la création des initiatives pour la matérialisation de nos rêves et objectifs, a-t-il conclu.

Mamadouba Camara, www.kababachir.com