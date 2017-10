Boké: Guinée44 pour renforcer les capacités des femmes de la CR de Kolaboui sur les techniques de transformation des produits agricoles locaux

L’Association ‘’Guinée44’’ a procédé jeudi, 12 octobre 2017, au lancement du projet de renforcement des capacités et équipement de la Coopérative des femmes de la sous-préfecture de Kolaboui sur les techniques de transformation et commercialisation des produits agricoles locaux», grâce au co-financement de l’Union Européenne (UE) pour une durée d’un an dit-on.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la sécurité et équilibre alimentaire des populations dans la préfecture de Boké, à travers la valorisation des produits locaux par la transformation et la commercialisation.

Dans son exposé, le Chef de projet, Sékou Bérété a promis l’identification des produits des clients potentiels, la formation des membres de la coopérative sur les techniques de gestion, de communication et de marketing pour tirer profit de l’exploitation et la conservation des produits locaux.

Créée le 12 février 2013, la Coopérative des femmes de la sous-préfecture de Kolaboui, Selon sa présidente, Fatou N’Daou, œuvre dans la teinture, la saponification, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux.

Elle a, en ses termes, apprécié la venue de l’Association Guinée44 qui tire sa structure de léthargie.

De son côté, le sous-préfet de Kolaboui, Youssouf Manet a précisé qu’à travers la valorisation des produits locaux, la Guinée peut faire de l’Agriculture la base d’un développement durable et harmonieux.

C’est pourquoi, il a invité la coopérative des femmes de sa sphère politique à retrousser les manches pour impliquer et encourager d’autres groupements féminins à emboîter le pas.

Lançant les activités, le directeur préfectoral de l’Agriculture (DPA) de Boké, Dbjibril Camara a invité les femmes de la coopérative à travailler en synergie d’action avec les services techniques pour la sécurité des consommateurs.

Il a réitéré la volonté des autorités locales à accompagner les structures féminines qui, selon lui, œuvrent pour lutter contre la pauvreté en milieu rural en valorisant l’agriculture à la base.

Par le biais de cette formation, l’Association Guinée44 entend contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des femmes de Kolaboui qui dispose des opportunités du marché national et international.

La fin de la cérémonie a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre l’ONG ‘’Guinée44’’ et la Coopérative des femmes de la sous-préfecture de Kolaboui considérée comme l’une zone de production par aisance en matière de la culture maraichère après la préfecture de Kindia.

Mamadouba Camara , correspondant Kababachir.com à Boké