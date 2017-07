Boké: Les formateurs régionaux et préfectoraux renforcent leurs capacités

Un atelier de renforcement des capacités des formateurs régionaux, préfectoraux et représentants du PACV (Programme d’appui aux Collectivités Villageoises) sur ‘’les procédures d’élaboration, d’exécution du budget de la passation des marchés communaux a ouvert ses travaux lundi, 17 juillet 20117 dans la Région Administrative (RA) de Boké.

C’est une initiative du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers son centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus en partenariat avec le Programme d’Appui aux Collectivités Villageoises (PACV).

Cette 1ère session de formation consiste à outiller les principaux acteurs de développement à maîtriser le contenu des textes réglementaires pour le bonheur des collectivités décentralisées.

Dans son discours de circonstance, le directeur national du centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Koïkoï Béavogui déclaré que la mobilisation des ressources, l’une des principales sources des recettes mises à la disposition des collectivités locales par le pouvoir central, constitue un des défis majeurs de l’Administration à la base.

C’est pourquoi, il a invité les participants au nombre de 50, à mettre du sérieux dans cette session de formation pour la gestion des fonds dans la transparence en vue d’un développement harmonieux des collectivités.

Présidant la cérémonie, le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé a précisé que la maîtrise de ce processus par chaque participant est un impératif pour la préservation des acquis démocratiques.

Il a, enfin, exprimé la reconnaissance de la Guinée à l’ensemble des partenaires au développement notamment, la Banque Mondiale et le PACV, partenaire privilégié dans la réforme du processus de décentralisation.

Mamadouba Camara , correspondant régional Kababachir.com à Boké