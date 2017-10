Boké: Fini l’atelier de formation des acteurs locaux sur les codes des collectivités, minier et environnement dans la préfecture

L’atelier de formation des acteurs locaux a pris fin cet après-midi du lundi, 09 octobre 2017 dans la préfecture de Boké.

Organisé par le Consortium Entraide Universitaire Mondiale Canada (EUMC) dans le cadre du projet « d’appui à la Gouvernance et la croissance Economique Durable en Zone Extractive (AGCEDE), en collaboration avec le MATD, et le Centre d’Etude et de Coopération Internationale (CECI), l’atelier est financé par Affaires Mondiales Canada (AMC).

Ce, à travers le Centre national de formation et de perfectionnement des Cadres et élus

La cérémonie de clôture a été présidée par le Conseiller Juridique du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Moustapha Kobélé Kéita en compagnie des autorités régionale et préfectorale.

Par la voix de leur porte-parole, Yéro Malal Sow, les participants ont formulé les doléances liées à la poursuite des activités de renforcement des capacités des acteurs; le paiement à temps des subventions de fonctionnement allouées aux collectivités, la démultiplication des formations au niveau de la base en vue d’accompagner leurs collectivités respectives dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Ce, à travers les initiatives de développement local à la base.

Au nom du CECI-Guinée, le Coordinateur du projet, Fanta Mamady Condé a fait savoir que l’objectif de la présente session de formation consiste à accroître la responsabilisation et la transparence pour favoriser la participation citoyenne afin d’assurer la prise en charge et la durabilité du processus de développement socio-économique des collectivités à la base.

De son côté, le gouverneur de la Région Administrative de de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou a espéré que la maîtrise des modules ‘’l’amélioration de la Gouvernance locale, la croissance économique durable, le partage des connaissances et d’expériences sur les meilleures pratiques de développement’’ permettra aux acteurs de préserver les acquis et surmonter les défis auxquels sont confrontées les collectivités.

A la cérémonie, le Conseiller Juridique du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Moustapha Kobélé Kéita, a invité les participants à faire preuve d’endurance et de compétences pour défendre l’intérêt des collectivités, contribuer à la promotion d’une administration forte et lutter contre la pauvreté.

Cela nécessite la mobilisation des ressources et la planification des activités orientées vers le développement à la base.

La fin de la rencontre a été marquée par la remise des certificats de participation aux participants au nombre de 100.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké