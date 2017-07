Boké: Le Consortium SMB-Winning offre un Centre de Santé amélioré à la population de Katougouma

Dans le souci d’améliorer les conditions de vie des populations de ses zones d’opérations, le Consortium SMB (Société minière de Boké) Winning vient d’offrir un centre de santé amélioré à la population du district de Katougouma situé environs, à 26 km du Chef-lieu de la préfecture de Boké.

Bâtie sur une superficie de 1800m2, l’infrastructure a été officiellement inaugurée samedi, 29 juillet 2017, par le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya.

La cérémonie de remise a mobilisé outre, les autorités administratives et sanitaires, des représentants de la société donatrice ainsi que des communautés bénéficiaires.

Doté de onze (11) infirmiers dont cinq (05) stagiaires, l’édifice entièrement clôturé, est composé entre autres, d’un groupe électrogène alimentant le bâtiment, d’une pharmacie, d’un laboratoire d’analyses biomédicaesl, d’une salle d’accouchements contenant 2 lits métalliques, de deux salles d’hospitalisation et d’un vestiaire contenant d’une machine à laver.

Dans son allocution de bienvenue aux différentes délégations, le président de district, Lamine Camara a exprimé la gratitude de ses concitoyens à l’endroit du Consortium SMB-Winning pour ce geste hautement symbolique et significatif.

Au nom de la Société donatrice, le Chargé des relations communautaires, Ansoumane Barry a précisé que ce geste traduit éloquemment, le slogan de son institution ‘’La SMB en Guinée pour la Guinée’’.

Selon lui, la réalisation de ce centre est aussi l’expression affichée de la SMB qui contribue de manière significative, à l’amélioration des conditions sanitaires et du bien-être des communautés riveraines.

A la cérémonie, la directrice préfectorale de Santé (DPS) de Boké, Dr Finda Solange Kamano a fait savoir que ce bijou flambant neuf, vient répondre à l’épineux problème des riverains qui, dans un passé récent, étaient exposés aux risques d’accidents du travail, de la circulation et aux maladies hydriques.

Elle a, par ailleurs, sollicité l’apport de l’Etat guinéen et ses partenaires dans la construction des logements pour le Chef du centre, la desserte en eau et la construction des latrines externes pour rendre le centre plus agréable et opérationnel.

Remettant le don aux récipiendaires, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a déclaré :

« Cette infrastructure s’inscrit en droite ligne avec la politique du Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé qui s’est personnellement impliqué dans la construction de ce centre de santé pour faire de Katougouma un centre de développement, de paix et de quiétude.»

Désormais, a rassuré le préfet, ‘’le nom de cette localité restera gravé dans l’histoire de la préfecture de Boké.’’

Enfin, M. Doumbouya a invité le personnel du centre à faire preuve du dynamisme, du professionnalisme et d’humanisme pour accroître le taux de fréquentation au sein des villages environnants.

C’est par la signature du certificat de remise et des prières que la cérémonie a pris fin.

Mamadouba Camara, www.kababachir.com