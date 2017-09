Boké: Le Consortium SMB-UMS offre 03 groupes et 05 écrans plats à la population

Dans le but de mettre un terme aux remous sociaux, le Consortium Société Minière de Boké (SMB) et United Minning Suppley (UMS) vient d’offrir trois (03) groupes et cinq (05) écrans plats à la population de la préfecture de Boké en ébullition depuis une semaine.

Ce don est en route pour la localité bénéficiaire, selon Almamy Amba Coumbassa, chargé des relations entre les Communautés et la SMB.

C’est l’aboutissement d’une concertation entre la SMB et les responsables de l’EDG à Conakry.

A l’occasion, les leaders des manifestants sont informés et associés pour pouvoir acheminer les groupes à la Centrale de l’EDG à Batafong dans le quartier Baralandé, CU.

Pendant la soirée, l’artiste comédien, Mamadouba Batafong Camara, le président du Conseil préfectoral de développement (CPD), le contrôleur financier, Dion Combassa et le président du syndicat des transporteurs de Boké, Ousmane Dem ont procédé à une large sensibilisation de masse pour amener les protestants à mettre la balle à terre.

En attendant, les séances de sensibilisation se poursuivent sur les ondes de la Radio Locale rurale de Boké.

Aux dernières nouvelles les machines en question arriveront cette nuit même à Boké pour être installées en deux (02). A la vue des groupes, rassurent les manifestants, il n’y aura aucune manifestation.Suite aux remous sociaux à Boké, le préfet Mohamed Lamine Doumbouya a été limogé par un décret présidentiel.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké