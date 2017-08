Boké: Des Chefs et agents des Services de sécurité à l’école de nouvelles méthodes de gestion des Ressources Humaines dans la Région

Dans le cadre du programme d’appui à la réforme du secteur de la sécurité (PARSS), le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC), sous financement de l’Union Européenne (UE) à travers le 10ème Fonds Européen de Développement (FED), a organisé lundi, 14 août 2017, un atelier de renforcement des capacités des Chefs et agents des services de sécurité sur les outils de nouvelles méthodes de gestion des Ressources Humaines dans la Région administrative de Boké.

C’est le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé qui a présidé la cérémonie, en présence des responsables des services de sécurité des cinq (05) préfectures de la région de Boké.

Souhaitant la bienvenue aux uns et autres, le directeur régional adjoint de la Sûreté de Boké, Commissaire Mamadouba Noba, a indiqué que la tenue de la présente session de formation constitue pour les agents de son institution des outils importants pour mener à bien nos missions régaliennes à l’avantage de la sécurité publique.

Dans sa communication, le Conseiller juridique du Ministère de la Sécurité et de la protection Civile, Alkaly Mohamed Touré a fait savoir que la gestion des ressources humaines est l’un des problèmes qui embrassentle fonctionnement de l’Administration publique.

Selon Me Touré, ‘’le diagnostic établi dans les différents départements du secteur de la sécurité est caractérisé par une connaissance peu fiable des effectifs, l’absence de gestion, de perception lisible de carrière pour le personnel avec pour corollaire la démotivation, le sentiment arbitraire dans les décisions, l’absence de gestion prévisionnelle, des cadres organiques non respectés, les recrutements irréguliers par vague sans relation avec le métier et des missions.

Au nom des autorités régionales, le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé a déclaré que la maîtrise des textes réglementaires par des officiers et sous-officiers des services de sécurité facilitera la réforme et le fonctionnement de l’institution.

Les recommandations issues de cet atelier, rassurent les organisateurs, seront présentées les jours à venir, au président de la République, Pr Alpha Condé.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké