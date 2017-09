Boké: Bientôt deux (02) barques motorisées pour les communautés de Sèkhèyiré et de Katounou

Les populations du district Sèkhèyiré et celle du secteur Katounou, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké, vont bientôt bénéficier de deux (02) barques motorisées dont les capacités varient entre 14 et 17 m.

Elles l’ont fait savoir jeudi, 07 septembre 2017, à l’occasion d’une cérémonie de réjouissance dans le district de Katounou situé environ à 45 km du Chef-lieu de la préfecture de Boké.

C’était en présence des autorités régionales et préfectorales, des cadres de l’Administration publique, du directeur de Cabinet du Ministère des Mines, Ahmed Kéita, le directeur national des mines, Fodé Bérété ainsi que des partenaires de la société donatrice.

Cette cérémonie de réjouissance fait suite à l’annonce d’une nouvelle liée à l’octroi de deux (02) barques aux communautés citées plus haut par la société minière de Boké (SMB).

Ce geste de la SMB, dit-on, vise à développer les activités maritimes, aider les pêcheurs des deux villages à pratiquer la pêche en haute mer et libérer le chenal pratiqué par la SMB pour le transport de la bauxite pour la République populaire de Chine.

Par le biais des pas de danse traditionnel, les communautés bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l’endroit de la SMB et du gouvernement guinéen pour ce geste humanitaire.

Représentant le ministre des Mines à la rencontre, le Chef de Cabinet du département en charge des Mines, Ahmed Kéita a souhaité le renforcement d’un climat de paix, d’entente et d’harmonie entre les communautés et les sociétés minières. Une manière dit-il, de tirer plus de profit dans l’exploitation minière.

L’entreprise donatrice, à travers son coordinateur, a fait savoir que ce don figure en bonne place des activités inscrites dans le programme communautaire 2017 de la SMB.

Déjà, l’Agence de navigation maritime (ANAM), a procédé au recrutement de deux (02) capitaines (pilotes) pour apprendre les deux autres pilotes locaux en vue d’assurer la sécurité des barques de manière pérenne.

A la cérémonie, le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a, par anticipation, invité les récipiendaires à privilégier, le dialogue, la cohabitation pacifique en vue d’encourager les promoteurs miniers notamment, la SMB à l’écoute des communautés riveraines.

A noter que le secteur Katounou, cadre de la cérémonie, est une zone de pêche par excellence. Pour ce qui est de la remise officielle des deux (02) barques, les responsables de la SMB, en concert avec les autorités locales, fixeront un autre calendrier sûr soutient-on.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké