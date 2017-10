Boké: quel avenir pour l’Agence régionale de l’OGP toujours fermée ?

Il y a un an jour pour jour, lorsque l’Agence régionale de l’Office Guinéen de Publicité (OGP) ouvrait ses portes dans la Région Administrative (RA) de Boké dans le but de lutter efficacement contre la publicité sauvage et contribuer à l’amélioration du taux de l’employabilité des jeunes diplômés sans emploi.

A la cérémonie inaugurale, le directeur général (DG) de l’OGP, Paul Moussa Diawara, avait promis de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de cette agence inaugurée samedi, 24 septembre 2016 à Boké.

Il avait également rassuré que le personnel de ladite infrastructure ne sera pas importé d’ailleurs pour soutenait-il, promouvoir la main d’œuvre locale.

Hélas ! Ce discours mielleux qui est resté lettre morte. Or, la jeunesse de la localité fondait un grand espoir sur l’implantation de l’OGP dans leur ville natale.

A l’heure, l’édifice dans une insalubrité extraordinaire, se dégrade considérablement. A preuve, la toiture du bâtiment rouillée, les murs insalubres, portes et fenêtres poussiéreuses, clôture inachevée.

Tenez ! La devanture du bâtiment dont il s’agit, est aussi, un lieu de rencart par excellence. Un tour y suffit pour s’enquérir des tristes réalités.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké