Boké: Accrochage entre manifestants et forces de sécurité au carrefour Dembaya dans la CU

Après trois (03) heures d’accalmie, des heurts ont repris mercred, 13 septembre 2017, entre les manifestants en majorité mineurs, et les forces de sécurité au quartier Dembaya sis dans la Commune Urbaine (CU) de Boké.

Pendant ce temps, les techniciens de l’EDG poursuivent les travaux de dépannage du groupe en panne depuis une semaine.

Faut-il souligner que la Société d’Electricité de Guinée (EDG) basée dans la localité, a loué un groupe de la société ‘’Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)’’ pour améliorer la desserte en électricité dans la préfecture de Boké en effervescence depuis 72 heures.

Ce groupe selon les agents de l’EDG, est en train d’être connecté aux deux (02) premiers, pour soulager la population.

Pour calmer les esprits chauds, le 1er imam de la Mosquée Centrale de Boké, El Hadj Diouhé Bah, en compagnie de quelques leaders religieux, poursuit les séances de sensibilisation le long des artères barricadées et jonchées d’ordures et de kiosques renversés par des manifestants en furie.

A noter qu’au carrefour Dembaya, rendez-vous des manifestants de tous les horizons, les affrontements deviennent de plus en plus sérieux entre manifestants et forces de sécurité. Où est donc passée la commission de réflexion et de suivi de la plateforme revendicative instituée en Avril dernier à l’issue des 1ers remous sociaux ?

A suivre…

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké