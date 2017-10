Boké : «98 agents de l’Association des PVVIH et 49 médiateurs des sites PTME, mobilisés pour la recherche active des femmes enceintes séropositives sous ARV perdues de vue », selon la DPS

Dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l’enfant en Guinée en général et dans la Région sanitaire de Boké en particulier, la DRS de Boké, grâce à l’appui du C4D/UNICEF, a réalisé courant 2017, quarante-neuf (49) séances de sensibilisation et d’information à l’intention des jeunes filles en âge de procréer et des femmes enceintes dans les préfectures Boké, Boffa, Fria, Gaoual et Koundara dans la Région administrative (RA) de Boké.

Ces activités consistent à promouvoir la Consultation prénuptiale et le dépistage précoce du VIH; faire la recherche des femmes sous Anti Retro Viro (ARV) perdues de vue; encourager l’accouchement assisté pour minimiser les risques de transmission; prodiguer de conseils sur l’hygiène de vie y compris les conseils alimentaires; expliquer les avantages de la prise correcte du traitement ARV chez la femme enceinte séropositive (la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et le maintien de son état de santé).

Pour mener à bien ces séances d’information et de sensibilisation, la DPS de Boké dit-on, a bénéficié de l’appui du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) et le Réseau Guinéen des Associations des Personnes Infectées et Affectées (REGAP) par le VIH/SIDA).

Il est à noter que 98 agents de l’association des PVVIH et les 49 médiateurs des sites de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) de la région administrative de Boké, sont mobilisés pour la recherche active des femmes séropositives enceintes sous ARV mais perdues de vue.

Les opérations en question, sont en cours d’exécution sur les 49 sites PTME de la Région sanitaire de Boké, apprend-on.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké