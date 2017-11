Boké: Le 59ème anniversaire de la création de l’Armée guinéenne célébrée dans la Région

Le Bataillon Autonome de la Région administrative (RA) de Boké a célébré mercredi, 1er novembre 2017, au Camp N’Kwmé N’Kourouma, l’an 59 ans de la création de l’Armée Guinéenne, en présence des autorités administratives, politiques, représentants des leaders religieux, de la Société civile, notabilités, des sociétés minières et ONG évoluant dans la localité.

Rendant un vibrant hommage au Président de la République, Pr Alpha Condé, le Commandant du BAB, Colonel Sékouba Trésor Camara a précisé que l’Armée guinéenne a accompli son exaltante mission soit dans la libération, soit pour le rétablissement de l’ordre public troublé, soit pour la restauration de la démocratie bafouée et pour le respect de la légalité constitutionnelle ou encore, de l’intégrité territoriale.

L’Armée guinéenne, selon le Colonel Sékouba, par le biais de son Bataillon Géni Militaire, s’investit dans le développement socioéconomique du pays, à travers les campagnes agricoles et agro-industrielles, la réalisation des infrastructures routières et d’habitation sans oublier l’effort financier de la Direction Nationale des Douanes.

Félicitant le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé qui a daigné réformer les forces armées, le Gouverneur de la RA de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou, a invité les compagnons d’arme à faire le front commun pour honorer la mémoire de leurs aînés qui, selon lui, ont défendu avec brio et porté haut le drapeau guinéen.

Pour mémoire, les forces armées guinéennes ont effectué des missions de pacification en Guinée Bissau en 1963, Sierra Léone en 1971, Angola en 1976, au Bénin en 1977, au Libéria en 1979, au Sahara Occidental (MINURSO) en 1991, au Rwanda en 1994, au Burundi en 1994, au Zaïre, actuelle RDC en 1996 et de nos jours au Mali (MINUSMA).

A noter que le sous-lieutenant, Mohamed Kaba et Lieutenant Mamadou Diouldé Baldé ayant fait preuve d’endurance, d’obéissance et de discipline au sein de la MINUSMA (Kidal), ont reçu leurs médailles d’encouragement et de félicitation des mains du Gouverneur.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké