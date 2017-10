Boké: 38 personnes de nouveau dans la rue, exigent le départ du DPE, Sinè Magassouba

Encadrées par la Police, trente-huit personnes vêtues en T-shirts blancs et munis des foulards rouges, ont effectué une marche pacifique lundi, 23 octobre 2017, pour exiger le départ du directeur préfectoral de l’éducation (DPE), Sinè Magassouba qui les a récemment accusées d’avoir participé au saccage de sa maison sise au quartier Tamakènè dans la commune urbaine de Boké.

Dans un mémorandum dressé par les 38 personnes, on peut lire ceci :

«Nous fils de Boké, déclarons le départ et sans condition préalable de la préfecture de Boké de Cinè Magassouba, directeur préfectoral de l’Education de Boké, condition siné-quanun de la réussite pour l’instauration de l’unité et de la quiétude sociale favorisant non seulement le développement local mais aussi et surtout l’émergence du Parti, la préservation et la sauvegarde des acquis du gouvernement, et le soutien sans réserve des actions de son Excellence Monsieur le Président de la République le Professeur Alpha Condé. Vive l’unité d’action ! Vive la préfecture de Boké ! Vive le Professeur Alpha Condé !»

Recevant les marcheurs à la préfecture, Mohamed John Coumbassa, l’un des accusés, a déclaré :

«Boké n’est pas un endroit où il faut grever. Nous avons effectué cette marche civilisée pour nous faire entendre par les autorités. Il n’y a pas de révolte à Boké. Sans Magas, tout Boké est d’accord. Magas n’est pas du tout bon. Celui qui a détruit le RPG à Boké. Boké a compris que c’est Magas qui est en train de diviser ses fils. Quand Magas est absent d’ici, il n’y a que de bonheur au sein du RPG, le plus fort des partis politiques à Boké. C’est Magas qui veut écrouler le RPG à Boké. Cela ne se fera pas. Donc, au revoir à Magas !!!»

Dans son adresse, le secrétaire général chargé des collectivités, Jean Béavogui a invité les marcheurs à mettre la balle à terre pour permettre à l’autorité préfectorale de saisir sa hiérarchie en vue de prendre des dispositions utiles par rapport à leur problème.

A noter que la marche s’est déroulée dans la plus grande discipline car les activités administratives et commerciales n’ont pas été perturbées.

Mamadouba Camara, Correspondant Kababachir.com à Boké