Boké: 02 morts, 78 blessés, bilan actuel des manifestations dans la préfecture

Le bilan des manifestations dans la préfecture de Boké est passé de 74 à 78 blessés selon le service des urgences de l’Hôpital régional.

D’après la même source, on dénombre : «02 morts, 11 par balles, 03 évacués sur l’Hôpital ANAIM de Kamsar, 14 gendarmes, 07 policiers et six (06) hospitalisés…»

Tous les autres sont libérés mais reviennent à l’hôpital pour le traitement ambulatoire, rassure notre source d’informations.

Hormis les 78 blessés, 05 magasins et 02 conteneurs ont été vandalisés au niveau de la Commune Urbaine (CU) par des manifestants selon une source officielle.

A l’heure, la ville est peu mouvementée par des piétons ayant soif de vaquer à leurs affaires quotidiennes.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké