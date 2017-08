Le Bloc libéral tangue : Aliou Bah poussé vers la sortie ?

Aliou Bah en sursis pour sauver le Bloc libéral de Faya Milimono ou le M. Com du BL est aujourd’hui poussé vers la sortie ? Le BL tangue. Les manœuvres se poursuivent assidûment à l’interne pour mâter l’audace ou plutôt la petite rébellion d’Aliou Bah.

En effet, contre sa propre famille politique, Aliou Bah s’est rendu à la manifestation du 2 août dernier organisée par Dalein Diallo et le reste de ses alliés. Pourtant, un courrier avait été adressé au BL pour l’inviter à ladite manif. Mais, la demande n’aura pas eu une issue favorable. Le BL a tout bonnement opposé son refus de manifester. Faisant fi à cette position commune, le responsable qu’est Aliou Bah se met dans le cortège de Dalein et envoie des signaux forts en sa qualité de « simple citoyen ».

Le BL a vite été maitrisé. « Nous avons pris acte », avait déclaré le leader du BL dans la presse locale avant d’ajouter que le parti « n’a pas trouvé que cela est un sujet suffisamment important pour créer une polémique à l’intérieur du parti. Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas d’exclusion. » Ceci c’est la position de Faya. Or, comme lui-même l’a dit récemment, ce n’est pas lui qui décide.

Il se trouve qu’aujourd’hui, Ibrahima Kalil Sylla est le nouveau chargé des relations avec les médias du Bloc Libéral. Celui-ci pique désormais sur les platebandes d’Aliou. Les prérogatives de celui-ci sont de fait morcelées. C’est un signe qui ne trompe pas ! Il en dit long sur l’embarras et la lassitude des uns et des autres au BL. Certes élu, Aliou Bah est actuellement poussé vers la sortie. Mais d’une autre façon. La plus douce, la plus subtile. Mais aussi la plus machiavélique. Après tout, c’est le juste prix de la petite rébellion du 2 août.

Jeanne Fofana, Kababachir.com