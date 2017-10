Le Bloc libéral dresse un bilan négatif des 59 ans d’indépendance de la Guinée

La Guinée a célébré ce lundi 2 octobre 2017 le 59e anniversaire de son accession à l’indépendance. Une occasion mise à profit par le Bloc libéral (BL) pour saluer le courage des Guinéens qui ont conduit à la libération du pays, et faire le bilan des 59 ans d’indépendance. Dans une déclaration publiée à cet effet par le parti de Faya Millimono, le BL a rappelé le contexte historique de l’émancipation de la Guinée qui avait affirmé sa volonté d’être un État libre, envoyant ainsi un message à tous les peuples soumis à la colonisation à cette époque.

Si le Bloc libéral n’a pas remis en cause la bravoure de celles et ceux qui ont permis à la Guinée d’être un pays indépendant, il a toutefois profité de cette célébration pour inviter les Guinéens à regarder dans le rétroviseur pour faire le bilan de leurs six décennies d’indépendance. Pour le BL, le bilan des 59 ans d’indépendance de la Guinée n’est pas satisfaisant car « les populations du ‘château d’eaux de l’Afrique de l’ouest’ ne disposent [toujours] pas d’eau courante » dans leurs robinets, fait remarquer son leader Faya Millimono qui n’arrive pas à comprendre « qu’un pays disposant un potentiel immense si considérable ne puisse pas offrir un minimum de service de base » à ses citoyens.

S’agissant du respect des principes démocratiques, M. Millimono a regretté que la liberté pour laquelle tous les Guinéens de toutes les origines et de tous les partis se sont battus en optant pour l’indépendance ait été bafouée tout au long de l’histoire. « Du premier régime à celui de nos jours en passant par ceux des militaires, la moindre contestation a toujours été réprimée dans le sang et en aucun cas justice n’a été faite. L’avènement de la démocratie dans les années 90 a été aussi un rendez-vous manqué », a-t-il estimé. Selon l’opposant au régime du président Alpha Condé, ce bilan négatif est le fruit du manque de vision des dirigeants qui se sont succédés au sommet de l’État depuis la proclamation de l’indépendance.

Thierno Diallo, Kababachir.com