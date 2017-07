Bicéphalisme à la CENI : Le camp de Bakary Fofana réagit 

C’est une nouvelle crise qui s’annonce à la CENI. Peu après la plénière du mardi qui a permis à Me Amadou Salifou Kébé d’être porté à la tête de l’institution, suite à un vote de 19 commissaires sur 24, l’institution électorale traverse une nouvelle crise. Le camp de Bakary Fofana rejette l’élection de Me Kébé, estimant que la loi ayant été violée lors de la convocation de la plénière, toute décision prise au cours de la rencontre est nulle et de nul effet. C’est en tout cas la position du camp de Bakary Fofana, dans son communiqué signé de Bakary Mansaré, jusque-là, Vice-président.

