Barrages coupe de la CAF : Le Horoya croisera le fer à l’IR Tanger

Éliminé de la ligue Africaine des champions, le Horoya AC a été reversé à la Coupe de la CAF dont le tirage au sort pour les matches de barrage, a eu lieu au Caire le mardi 21 Mars 2017.

Dans le cadre de la qualification à la phase des poules, le champion de Guinée croisera le fer à l’IR Tanger du Maroc, qui a éliminé récemment l’AS Kaloum.

Ces barrages qui se jouent en aller-retour entre les vainqueurs des seizièmes de finale de ladite coupe et les perdants des seizièmes de finale de la Ligue des champions.

La phase aller se jouera les 7, 8 et 9 avril et le retour à Tanger les 14, 15 et 16 avril prochain.

Voici le tirage complet de ces barrages de la Coupe de la CAF :

Horoya AC (Guinée) vs IR Tanger (Maroc)

Young Stars (Tanzanie) vs MC Alger (Algérie)

TP Mazembe (RDC) vs JS Kabylie (Algérie)

AC Léopard (Congo) vs Mbabane Swallows (Swaziland

FUS Rabat (Maroc) vs MAS Fes (Maroc)

Zesco United (Zambie) vs Rangers (Nigeria)

FC Mounana (Gabon) vs ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

RC Kadiogo (Burkina Faso) vs CS Sfaxien (Tunisie)

Kampala CCA (Ouganda) vs Al Masry (Egypte)

Bidvest Wits (Afrique du Sud) vs Smouha (Egypte)

CNAPS Sport (Madagascar) vs Recreativo Libolo (Angola)

Gambia Ports (Gambie) vs Al Hilal Obeid (Soudan)

ASPL 2000 (Iles-Maurice) vs Club Africain (Tunisie)

Barrack Young Controllers (Liberia) vs Supersport United (Afrique du Sud)

Rivers United (Nigeria) vs Rayon Sport (Rwanda)

AS Tanda (Côte d’Ivoire) vs Platinium Stars (Afrique du Sud)

Aboubacar Soumah, Kababachir.com