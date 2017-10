Bantama Sow s’attaque aux opposants : ‘’On les lâche, ils crient’’

Ses sorties médiatiques, ses déclarations et attaques ciblées en vers les opposants du régime lui ont valu d’être reconduit ministre des Sports de la Culture et du Patrimoine historique.

Bantama Sow, parce que c’est de lui qu’il s’agit, demande au peuple de ‘’sanctionner les politiciens véreux’’. C’était au cours de l’assemblée générale hebdomadaire du partiel présidentiel samedi 07 octobre.

Compagnon de lutte d’Alpha Condé auquel il apporte un soutien sans faille, Bantama Sow n’est pas tendre envers les opposants du régime. Selon lui, «Tous ceux qui échouent dans le gouvernement, quand on les lâche, ils se reconvertissent en politiciens et on les applaudit».

Sans citer de noms, l’actuel ministre du Sport, devenu animateur politique lance des piques aux opposants d’Alpha Condé:

« On a vu des ministres ici pour la première fois dans l’histoire, c’est grâce à Alpha Condé qu’ils sont montés dans un avion pour aller en France. Aujourd’hui, on les lâche, ils crient. Mais toutes ces attitudes sont très bonnes pour le président Alpha Condé parce qu’il comprendra qui est qui… ».

De qui il s’agit-il concrètement ?

Les opposants sauront apprécier.

Mariam Diallo, Kababachir.com