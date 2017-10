Bantama expose Alpha : maladresse ou prise de température?

Si c’est vraiment une maladresse de communication, Bantama Sow doit être frappé de sanction exemplaire. Si c’est une prise de température pour voir la réaction des allergiques pour un 3è mandat avec Alpha Condé, Bantama a piqué du nez dans le décor.

Mais l’un ou l’autre cas, ce pyromane qui rappelle étrangement un certain Charles Blé Goudé aujourd’hui dans les griffes de la Justice expose son mentor. « En 2010, Dalein est parti aux élections, il a eu 43%, mais il a été battu. En 2015, il a reçu un coup KO. En 2020, il verra le pouvoir passer », présage-t-il. Cette sortie qui vient à la mauvaise occasion et au mauvais moment intervient simultanément avec celle faite par la très dérangeante et pointilleuse Doussou Condé, devenue cauchemardesque pour le RPG.

En effet, sur les ondes d’une radio locale, cette dame « évoquant l’alternance en 2020, dit croire qu’il n’y aura pas d’élection en Guinée. » En cause ? « Alpha Condé est toujours dans la logique de chercher à briguer un troisième mandat en modifiant la Constitution. » Plus grave révèle-t-elle un projet d’une nouvelle Constitution fin prêt est sur le bureau du président. Difficile certes de le prouver, mais, au regard des graves révélations habituelles souvent avec des références, l’on est tout de même tenté d’y croire. Du moins, on croise les doigts.

Jeanne Fofana, Kababachir.com