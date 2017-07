Bantama devant les Tribunaux : la trouille d’une grande gueule !

Il a parlé de terroristes ? Il doit en assumer les conséquences. C’est en réalité en cela qu’on pourrait qualifier la trouille qui habite actuellement BantamaSow, prenant les militants de l’UFDG comme des djihadiste à la ceinture explosive.

Aujourd’hui, il sera confronté devant les tribunaux, à ces mêmes terroristes. Mais surtout à ses accusations de graves portées. Il a la peur dans le ventre et pour se camoufler, il déclare être en danger ainsi qu’avec sa famille à Mamou. La même rengaine en somme d’il y a des mois. « BantamaSow est menacé de mort. Le jour qu’ils ont (UFDG) décidé de porter plainte contre moi, une autre réunion se tenait à l’UFDG pour voir comment m’éliminer physiquement. Le jeudi passé à Mamou, je connais des individus, individuellement, qui ont assisté à une réunion pour s’attaquer à ma famille là-bas. Mais j’informe l’opinion, si quelque chose arrive à BantamaSow, ce n’est pas l’UFDG mais CellouDalein Diallo, et je m’en prendrais à lui », rapporte Guinée7.

Pour ne rien arranger, le trouillard dit disposer des vidéos qui accablent l’UFDG ou du moins Dalein Diallo. Et du coup, « Je vais exhiber des vidéos dans lesquelles des véhicules de la gendarmerie sont incendiés, des policiers et gendarmes blessés. Un parti qui brûle un véhicule de la police, blesse les policiers et gendarmes, comment on l’appelle ? ».

De son côté l’UFDG, à travers Fodé Oussou Fofana estime que Bantama réfléchira mille fois désormais avant d’invectiver les uns et les autres, parce que simple militant du parti au pouvoir. Pour l’instant en tout cas, Bantama ne bénéficie d’aucun soutien de son parti qu’il estime soutenir gueule et griffes.

Jeanne Fofana, Kababachir.com