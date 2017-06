Bantama à Alpha Condé : « Où se trouve l’Etat ?»

Effronterie, agacement, militantisme outrancier, provocation ou audace ? Les mots ont dû manquer aux nombreux militants alors présents au siège du RPG, samedi dernier, à Conakry. BantamaSow, saisit par une folle envie de mater les opposants qui projettent de prendre les rues dès après le ramadan est allé jusqu’à mettre au pied du mur son propre mentor Alpha Condé.

Il l’interroge : «Où se trouve l’Etat ?». Petit Sow ne limite pas là. Il enchaîne : « Les gens doivent jouer leur rôle. L’Etat est en train d’être détruit. Il faut le reconnaître, c’est la vérité. » Ceci était la dose pour Alpha Condé. Le Président l’appréciera. Mais déjà, Bantama tente de se corriger sentant avoir trop poussé le bouchon en voulant faire du tort aux opposants : « Le Président Alpha Condé ne peut pas être au four et au moulin. »

Aux autres ministres de la République, Bantama Sow dégaine en lieu et place de celui qui les a nommés. « Le Président Alpha Condé est le Président des Guinéens, il a gouvernement et chacun a une fonction. Les gens doivent jouer leur rôle. Aujourd’hui chacun se comporte comme si ce n’est pas son régime, comme si ce n’est pas son affaire. Nous allons manifester contre tous ces hauts cadres qui occupent ces postes et qui ne jouent pas leur rôle. Ça doit être clair ! »

Lui Bantama quel est son rôle ? Plus personne ne le sait. Il fut ministre des Guinéens de l’étranger et il n’a eu que des passifs. Il le sait. Sous son magister, les Guinéens ont été chassés, à Luanda, Bantama n’a pipé mot. C’est un faire-valoir tout simplement.

Jeanne Fofana, Kababachir.com