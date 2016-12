Ballon d’or Africain : le vainqueur sera connu le 05 janvier prochain

Ça y est ! Confédération Africaine de Football (CAF) a déjà dévoilé l’identité des 3 finalistes pour le titre de Joueur africain de l’année.

Il s’agit du tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Borussia Dortmund), de l’Algérien Riyad Mahrez (Algérie/Leicester City), récemment élu footballeur de l’année BBC et 7e du Ballon d’Or, et de Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

A préciser, que le grand vainqueur sera connu le 05 janvier prochain, à Abuja au Nigeria, lors des Glo-CAF Awards.

A rappeler, que le jury appelé à voter est composé des sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux des Associations nationales affiliées à la CAF, du Comité des médias, du Comité technique et du Comité de football, ainsi que d’un groupe d’experts des médias.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com