Bah Ousmane-Bah Oury : un rapprochement sans enjeu !

C’est un rapprochement de façade et sans enjeu que tentent les deux cousins de Pita ayant un même dénominateur commun : des adversaires politiques devenus proches d’Alpha Condé. Bah Ousmane de l’UPR, le parti mourant et Bah Oury, le défenseur de la cause perdue (présidence de l’UFDG) ressassent des souvenirs communs à eux et fixent les images. Rien de plus.

Le premier a laissé s’effriter le grand parti hérité de Siradiou Diallo faute de leadership adéquat et à cause surtout du choix politique de son leader. Le second, tient mordicus à éjecter Dalein de la présidence de l’UFDG et pour y parvenir, il opte pour toutes sortes de manœuvres, des plus malsaines aux plus dilatoires. Quitte à désintégrer le parti, première force politique d’opposition en Guinée. Les frères Bah se retrouvent donc pour « se concerter, partager, échanger des idées puisque quoi qu’on dise nous sommes des acteurs de la scène politique. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. »

Et le leader de l’UPR d’ajouter au micro de nos confrères :« Bah Oury a souhaité me rencontrer, ce que vous devez savoir je suis son aîné, nous appartenons à la même préfecture, en plus des affaires sociales qui nous lient, il y a donc cette sphère politique au sein de laquelle nous évoluons. Il a souhaité me rendre visite, on s’est entretenu autour d’un certain nombre de sujets divers, intéressant la vie de la famille, mais aussi sur des questions d’ordre national. » Ils ne sauraient parler d’alliance puisque l’autre est paria de l’UFDG et donc sans parti. Seulement, « Nous avons partagé nos idées, échangé sur des sujets d’actualité, vous savez actuellement l’actualité est très fournie sur les élections qui vont venir, beaucoup de choses se profilent. Nous avons rappelé aussi des faits historiques que nous avons vécus. Bah OURY et moi-même appartenions à l’opposition au sein de laquelle nous avons milité depuis la création des partis politiques en 1992. Nous avons aussi évalué ce qui se passe aujourd’hui. »

C’est donc une rencontre sans enjeu.

Jeanne Fofana, Kababachir.com