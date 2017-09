Bah Oury et le cas Koula : il insinue la corruption du côté de Dalein

« Rien n’empêchera la tenue du procès. L’impunité ne va pas continuer à évoluer dans ce pays. » Bah Oury s’était déchaîné encore jeudi matin sur les ondes d’une radio locale. Il a notamment évoqué le cas du journaliste Mohamed Koula Diallo dont le procès devrait se tenir dans les prochains jours, après une succession de reports.

Craignant un possible abandon, Bah Oury insinue une corruption dont pourrait se rendre coupable Dalein Diallo et Cie avec les 500 millions GNF qu’ils engrangent. Surtout que, il y a des lustres, Bah Oury s’est dit « effaré de constater que M. Souleymane Bah Thiaguel a bénéficié d’une large mansuétude de la part des autorités judiciaires ce qui, lui a permis de préparer en toute tranquillité sa fuite. D’ailleurs le parquet général ne s’était pas gêné d’organiser au courant du mois de juin une conférence de presse pour « tenter de ridiculiser » l’ordonnance du juge d’instruction M. Mamady Diawara qui internationalement est reconnu par sa droiture, sa rigueur et son professionnalisme. »

Le vice-président exclu de l’UFDG préfère indexer : « le responsable communication de Cellou Dalein Diallo est inculpé de complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat. Il a été convoqué par les enquêteurs de la Brigade des investigations criminelles de la Gendarmerie ces dernières semaines. » Mais, ajoute-t-il, il a systématiquement refusé de se présenter et « depuis lors il a pris la fuite afin de se soustraire aux questions des gendarmes. »

De toute évidence, disait le paria, soustraire Cellou Dalein à la Justice, ce sera une prime accordée à l’impunité, à la violence et à la puissance des gens fortunés. On verra bien.

Jeanne Fofana