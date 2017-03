La BAD fait le bilan de ses interventions en Guinée

Une mission de la Banque africaine de développement (BAD) qui séjourne cette semaine en Guinée a pu rencontrer les ministres du plan et de la coopération internationale, Mama Kanny Diallo, de l’économie et des finances, Malado Kaba, de l’agriculture, Jacqueline Sultan, des travaux publics, Oumou Camara, des mines et de la géologie, Abdoulaye Magassouba, et des membres de la Société Civile.

La rencontre qui avait pour objectif de travailler au renforcement des relations entre la BAD et la Guinée, a permis à la ministre Mama Kanny Diallo de faire le point sur les investissements de l’institution bancaire dans son pays.

Selon elle, le portefeuille actuel des projets pris en charge financièrement par le Groupe BAD en Guinée porte sur neuf (9) opérations dont six (6) projets pour un montant total d’environ 191 millions de dollars répartis entre divers secteurs, l’énergie (53%), les transports (27%), la gouvernance (11%) et le social (9%). Dans son intervention, le membre du gouvernement a tenu à préciser que ce bilan des financements ne tient pas compte des appuis budgétaires et concerne pas non plus les aides apportées dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, chiffrés à environ 51,85 millions de dollars.

En réponse au point fait par la ministre du plan et de la coopération guinéenne, Abdel Majid Millouki, le chef de la délégation du groupe de la BAD a rappelé que leur mission consiste à superviser leurs activités afin de corriger certaines actions lorsque cela s’avère nécessaire, réitéré l’engagement de son institution à toujours apporter son aide, dans le but d’accompagner le développement économique de la Guinée.

460 millions prévus pour la période 2016 – 2017

Les 191 millions de dollars déjà injectés en Guinée ne sont qu’une partie de ce que la BAD a prévu pour le pays.

En effet, d’après les autorités guinéennes, le programme indicatif de financement de la BAD pour la période 2016-2017 est centré sur trois opérations en 2016 dans les secteurs des mines et des finances pour 27 millions de dollars. En 2017 six opérations sont au programme pour un montant total de 285 millions de dollars dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des routes et de l’agriculture.

« Au compte de ces opérations précitées, le guichet secteur privé de la BAD a prévu pour la période 2016-2017 un investissement d’environ 460 millions de dollars, essentiellement dans le secteur minier », a déclaré en substance Mama Kanny Diallo. Pour elle, ces appuis renouvelés de la BAD à la Guinée traduisent l’importance capitale du Groupe pour l’émergence du pays. Un choix qui est dû à la relation de respect et de confiance mutuelle qui existe entre les deux entités, selon Abdel Majid Millouki.

