Attaques terroristes : Les 4 soldats guinéens tués à Kidal ont rejoint leur dernière demeure

Les quatre soldats guinéens tués le 8 juin dernier au cours d’une attaque terroriste perpétrée contre le camp de la mission de l’ONU à Kidal, ont été inhumé vendredi à Conakry. Un dernier hommage leur a été rendu avant leur inhumation

La cérémonie des obsèques a été présidée par le Premier ministre Mamady Youla.

Dans son discours de circonstance, Mamay Youla, après avoir rendu un hommage aux 4 soldats, réitère l’engagement de la Guinée à poursuivre le combat contre le terrorisme sous toutes ses formes.

« En s’attaquant aux soldats guinéens de la MINUSMA en mission à Kidal, les terroristes se sont attaqués à la paix, à la sécurité, non seulement du Mali, mais aussi à la stabilité de toute la région.

Nos vaillants soldats auxquels nous rendons hommage aujourd’hui, sont des combattants de la paix contre la barbarie, l’extrémisme et la violence aveugle. Le capitaine Pépé Théoro, le sous-lieutenant Soua Monamou, les adjudants-chefs Ibrahima Soumah et Alsény Yarie Conté sont tombés au champ d’honneur pour une cause juste. Ce sacrifice ultime qui a été le leur ne restera pas vain. »

Poursuivant, Mamady Youla rappelle que : « La détermination et l’engagement de la Guinée dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes ne s‘estompera pas. Nous serons aux côtés des pays épris de paix et de liberté pour éradiquer ce fléau partout où il menace les bases de notre vivre-ensemble. », prévient Mamady Youla.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com